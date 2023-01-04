«Газпром» установил рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

4 января пресс-служба российской транснациональной энергетической компании «Газпром» в официальном Telegram-канале сообщила о том, что наступивший 2023 год начался с новых исторических рекордов суточного экспорта природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири».

Отмечается, что с 1 января компания вышла на принципиально новый уровень суточных поставок, предусмотренный контрактом между «Газпромом» и китайской компанией CNPC для 2023 года, но уже вчера, 3 января, компания превысила установленный уровень на 0,45%.