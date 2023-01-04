Мягкая зимняя погода может сыграть злую шутку с пчелами

Пчеловоды Германии обеспокоены мягкой зимней погодой, которая по мнению представителя Ассоциации пчеловодов Бранденбурга Хольгера Аккерманна, несет опасность появления клеща варроа.

«Я бы предпочел нормальную суровую зиму сейчас», - рассказал Аккерман в интервью dpa.

Часть медоносных пчел уже вылетела при температуре 10 градусов и попыталась собрать корм. Если климат и дальше останется мягким, существует риск того, что колонии создадут большое выводковое гнездо, так что запасов пищи будет недостаточно.

«Может случиться так, что пчелиная семья умрет от голода и замерзнет», — сказал Акерманн. Обычно у пчел в зимние месяцы проходит спячка.

Защита от клеща варроа в ульях также становится более сложной в теплую зимнюю погоду.

«Клещ варроа может развиваться только тогда, когда есть выводок», — рассказал Акерманн. Чем раньше матки в пчелиной семье начинают откладывать яйца, тем раньше клещ будет размножаться. Клещ варроа является основной причиной гибели пчелиных семей.

По словам Аккермана, в 2022 году урожай меда был лучше, чем в 2021 году. В среднем в Бранденбурге он составляет около 22 кг меда на пчелиную семью.