В Германии за год разыграно лотерейных призов на сумму более 9 млн

Счастливчики выиграли в лотерею миллионы евро в 2022 году, сообщила в среду немецкому агентству печати государственная лотерейная компания.

«К октябрю 2022 года мы разыграли всего три миллиона, и мы уже думали: «Неудачный год»», — рассказал пресс-секретарь компании Клеменс Бух: «Но потом было еще шесть».

Рекордная победа 2022 года в земле Рейнланд-Пфальц досталась игроку из Юго-Западного Пфальца в ноябре: он выиграл ровно 4 865 344 евро в Eurojackpot.

В лотерее с таким же номером счастливчик из округа Рейн-Пфальц в декабре выиграл около 3,16 миллиона евро. Игрок из Кобленца также занял третье место в Eurojackpot с почти тремя миллионами евро в июле.

Lotto Niedersachsen, как ведущая компания в области лотерей и пулов в Германии, объявила о начале новой эры 18 января 2023 года: «В реконструированной студии в Саарбрюккене установлены новые машины для отрисовки Lotto 6 из 49 и Supernumber as, а также используются новые лотерейные шары».

Нынешние машины ушли на пенсию спустя 60 лет — в пользу прозрачности, рассказал эксперт.