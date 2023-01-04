Запашный заявил, что Хаматова только играла роль патриотки, когда получала награду из рук Путина

Артист цирка Эдгард Запашный нелестно высказался об актрисе Чулпан Хаматовой, которая покинула РФ с началом спецоперации.

Эдгард Запашный резко высказался в адрес актрисы Чулпан Хаматовой в рамках интервью ФАН.

Хаматова осудила действия российских властей, покинув государство после запуска спецоперации.

Дрессировщик убежден, что актриса никогда не любила родное государство, а просто притворялась патриоткой для того, чтобы получать госнаграды и звания, а также зарабатывать огромные деньги.