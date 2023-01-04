Долина отправилась в отпуск на Мальдивы, пока соотечественники доедают новогодние салаты
2023-01-04 15:19
Лариса Долина решила устроить себе отпуск, отправившись отдохнуть на Мальдивы.
Лариса Долина отдыхает на Мальдивах, пока остальные россияне доедают салаты, оставшиеся с Нового года.
Артистка не смогла сдержать эмоций, пустившись в пляс на песчаном берегу.
Исполнительница в летящем костюме с русалками светится от счастья, отправляя поклонникам воздушные поцелуи. Видео своих танцев знаменитость выложила в соцсетях.
Опубликовано: Наталья Гончарова