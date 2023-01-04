Украина попытается мобилизовать тех, кто спрятался за границей, юристы советуют беглецам сесть в тюрьму в Германии или Норвегии

Киев вновь ужесточил меры по мобилизации лиц призывного возраста в ВСУ при этом обратил внимание на беглецов, которые успели дезертировать за границу.

Дипмиссиям Украины за границей поручено находить беглых украинцев и депортировать их на родину для отправки на фронт.

Юристы представили для этой категории украинцев, нежелающих воевать за киевский режим, лайфхак.

Они советуют совершить нетяжкое преступление, вроде разбоя или кражи и сесть на некоторое время в тюрьму в Германии или Норвегии, где условия для заключенных гораздо комфортнее, главное безопаснее чем в окопах на Донбассе.