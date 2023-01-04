Украина попытается мобилизовать тех, кто спрятался за границей, юристы советуют беглецам сесть в тюрьму в Германии или Норвегии
Киев вновь ужесточил меры по мобилизации лиц призывного возраста в ВСУ при этом обратил внимание на беглецов, которые успели дезертировать за границу.
Дипмиссиям Украины за границей поручено находить беглых украинцев и депортировать их на родину для отправки на фронт.
Юристы представили для этой категории украинцев, нежелающих воевать за киевский режим, лайфхак.
Они советуют совершить нетяжкое преступление, вроде разбоя или кражи и сесть на некоторое время в тюрьму в Германии или Норвегии, где условия для заключенных гораздо комфортнее, главное безопаснее чем в окопах на Донбассе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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