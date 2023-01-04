США опасались быстрого сближения России и Германии, что стало причиной конфликта на Украине

Глава Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин заявил, что одной из причин того, что США не пошли на предложения РФ по безопасности в Европе, стали их опасения в сближении России и ФРГ.

Бахтизин отмечает, что Германия в случае продолжающихся нормальных отношений с Россией усилила бы ее экономику своими технологиями в расчетах за недорогие энергоресурсы.

Для Белого дома такое положение вещей означало бы потерю Европы, считает эксперт.

Поэтому Джо Байден не пошел на сделку по гарантиям безопасности для России, что и привело к конфликту на Украине.