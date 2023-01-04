Брутян призналась, что Прилучный - лучшее, что было с ней в 2022 году

Актриса Зепюр Брутян призналась, что ее муж и коллега Павел Брутян - лучшее, что ей подарил 2022 год

У Зепюр Брутян есть ежедневник, где она подводит итоги года, о чем знаменитость призналась в соцсетях.

Актриса заявила, что прошлый год стал для нее одним из самых лучших, а ее супруг Павел Прилучный - лучшее, что подарил 2022 год.

Напоследок молодая супруга Прилучного пожелала всем встретить своего человека и поверить в любовь.