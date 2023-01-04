Беларусь перешла на трехлетнюю фиксированную ставку расчетов за российский газ

Александр Лукашенко подписал указ о ратификации протокола, который вносит изменения в порядок расчета за российский газ поступающий в страну по всем каналам.

Как и было оговорено в декабре в личной встрече Путина и Лукашенко с января 2023 года Беларусь использует в расчетах фиксированную цену на период до 2026 года.

Стороны не указывают конкретный тариф за тысячу кубометров газа для Беларуси, но известно, что последняя ставка была в районе 120 долларов.

За 2022 год российский рубль укрепился к доллару, но с апреля прошлого года Беларусь проводит расчеты за поставляемый газ в российских рублях.

