Манукян призвал артистов выступать только в России и Белоруссии после скандала с Газмановым в Дубае

Блогер Вадим Манукян убежден, что отечественным артистам нужно давать концерты только в РФ или РБ. Такой вывод звезда интернета сделал после скандала в ОАЭ, куда угодил певец Олег Газманов.

Олег Газманов с женой Мариной улетели из ОАЭ, так как у певца там намечалось несколько выступлений, но артист вернулся в РФ из-за "недружелюбия политического толка".

Журналист и блогер Вадим Манукян в этой связи убежден, что российским артистам следует пока отказаться от поездок за пределы государств ЕАЭС, а лучшим выходом было бы выступать только в России или соседней Белоруссии.

Своим мнением относительно этой ситуации Манукян поделился в интервью корреспонденту "ФАН".