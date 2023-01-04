Милохин выступил на корпоративе в РФ в тайне ото всех

Блогер Даня Милохин в последнее время в немилости у россиян, так как позволил себе исполнить гимн Украины во время проведения стрима. Видимо, не все соотечественники "обиделись" на блогера, так как он выступил на корпоративе в России.

Телеграм-канал "Меркури" сообщает, что Даня Милохин тайно выступил на новогоднем корпоративе 1-ой из крупных технологических компаний.

Блогер и его команда получили за 40-минутное представление 3 000 000 российских рублей.

Артистам также оплатили перелет из США в РФ и обратно.