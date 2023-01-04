Молочников, пребывающий в США, признался, что скучает по отцу

Режиссер Александр Молочников, проживающий в настоящее время в Америке, тоскует по своим родным, особенно по отцу.

Александр Молочников, который осудил СВО РФ в Украине, признался, что тяжелее всего ему дается разлука с родственниками. Кинодеятель проживает сейчас в США.

Режиссер недавно пересматривал фотографии своего отца, который остался в России, и затосковал.

Молочников доволен тем, что современные технологии позволяют общаться с семьей легче и проще, чем 20 лет назад.