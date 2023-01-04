Петросян позаимствовал у Галкина шутку и рассказал ее на новогоднем огоньке

Юморист Евгений Петросян одолжил шутку у своего коллеги Максима Галкина, который после спецоперации пребывает в Израиле. Евгений Ваганович рассказал ее в эфире Новогоднего голубого огонька.

Сатирик Евгений Петросян одолжил шутку Максима Галкина и представил ее на "Голубом огоньке".

Евгений Ваганович пошутил: "Нравится, не нравится - Россия расширяется!".

Летом прошлого года Галкин во время одного из своих израильских выступлений шутил: "Нравится, не нравится - НАТО расширяется".

Петросян также рассказал анекдот о русофобии в Great Britain, а до этого так "юморил" глава МИД Сергей Лавров, но речь в его анекдоте шла об Эстонии.