Петросян позаимствовал у Галкина шутку и рассказал ее на новогоднем огоньке
2023-01-04 16:28
Юморист Евгений Петросян одолжил шутку у своего коллеги Максима Галкина, который после спецоперации пребывает в Израиле. Евгений Ваганович рассказал ее в эфире Новогоднего голубого огонька.
Сатирик Евгений Петросян одолжил шутку Максима Галкина и представил ее на "Голубом огоньке".
Евгений Ваганович пошутил: "Нравится, не нравится - Россия расширяется!".
Летом прошлого года Галкин во время одного из своих израильских выступлений шутил: "Нравится, не нравится - НАТО расширяется".
Петросян также рассказал анекдот о русофобии в Great Britain, а до этого так "юморил" глава МИД Сергей Лавров, но речь в его анекдоте шла об Эстонии.
Опубликовано: Наталья Гончарова