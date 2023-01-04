Тегеран предостерег Париж от оскорбительных карикатур на Хаменеи
Иран в среду (4 января) предупредил Париж, что отреагирует на публикацию «оскорбительных» карикатур на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи во французском журнале Charlie Hebdo.
Ранее в тот же день сатирический еженедельник опубликовал десятки карикатур на высокого религиозного и политического деятеля Исламской Республики. Э
Это карикатуры, отобранные на конкурсе, объявленном в декабре на фоне растущих протестов в Иране.
«Оскорбительный и непристойный акт французского издания по публикации карикатур на религиозную и политическую власть не останется без эффективного и твердого ответа», — заявил в Twitter министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян.
В декабре Charlie Hebdo объявил, что международный конкурс карикатур на Хаменеи направлен на поддержку «иранцев, которые борются за свою свободу».
Опубликовано: Тарас Медведев