Тегеран предостерег Париж от оскорбительных карикатур на Хаменеи

Иран в среду (4 января) предупредил Париж, что отреагирует на публикацию «оскорбительных» карикатур на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи во французском журнале Charlie Hebdo.

Ранее в тот же день сатирический еженедельник опубликовал десятки карикатур на высокого религиозного и политического деятеля Исламской Республики. Э

Это карикатуры, отобранные на конкурсе, объявленном в декабре на фоне растущих протестов в Иране.

«Оскорбительный и непристойный акт французского издания по публикации карикатур на религиозную и политическую власть не останется без эффективного и твердого ответа», — заявил в Twitter министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян.

В декабре Charlie Hebdo объявил, что международный конкурс карикатур на Хаменеи направлен на поддержку «иранцев, которые борются за свою свободу».