Хакерская атака парализовала гамбургский университет

Коммуникационная инфраструктура Гамбургского университета прикладных наук (HAW) остается отключенной из-за хакерской атаки.

«Поскольку оценка ущерба все еще продолжается, на данный момент невозможно сделать надежный прогноз относительно того, когда какие ИТ-услуги будут снова доступны», — говорится в сообщении на веб-сайте университета в среду.

В прошлый четверг было обнаружено, что хакеры вручную проложили путь от децентрализованных ИТ-систем через сеть к центральным компонентам ИТ и безопасности в HAW. Затем было запущено шифрование различных платформ и удаление сохраненных резервных копий.

«Мы должны предположить, что утечка информации также включает личные данные», — сказали в университете.

HAW сообщил об инциденте в Государственное управление уголовной полиции и экспертам по защите данных из Гамбурга. Согласно информации, в зимнем семестре 2022/23 учебного года в HAW обучается почти 16 900 студентов.