Бербок заявила, что российские атаки на Украине— это «атаки на человечество»

Министр иностранных дел Анналена Бербок осудила недавние атаки России на Украину и призвала европейских партнеров не ослаблять поддержку Киева.

«Мы должны сохранить общеевропейское единство, которое сделало нас такими сильными в прошлом году, в этом новом году и еще больше расширить его», — заявила политик в среду на совместном выступлении со своим португальским коллегой Жоао Гомишем Кравиньо в Лиссабоне.

Она назвала эти атаки «атаками на человечество».

«Нельзя допускать и малейшего сомнения в нашей решительной поддержке. Потому что, как бы горько это ни было, при каждом признаке ослабления поддержки мы призываем Путина продолжать», - резюмировала глава МИД ФРГ.

На вопрос, будет ли новый толчок к совместной поставке современных немецких основных боевых танков Leopard 2 или немецких боевых машин пехоты Marder, она ответила, что вопрос о том, как лучше поддержать Украину, постоянно рассматривается, но решение будет принято только вместе с партнерами по НАТО.