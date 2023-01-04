Украина требует ввода миротворческих сил ООН на Запорожскую АЭС
2023-01-04 16:48
Украина обращается к ООН с призывом направить «голубые каски» для защиты Запорожской АЭС без согласования с Россией.
Пока не было достигнуто никакого прогресса в усилиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг АЭС, заявил в среду глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин.
«Мы предлагаем сделать еще один шаг», - сказал он.
Украина требует ввода миротворческих сил ООН для обеспечения безопасности атомной электростанции с сентября.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил уверенность в том, что сможет выступить посредником в соглашении между Россией и Украиной.
Опубликовано: Тарас Медведев