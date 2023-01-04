Украина требует ввода миротворческих сил ООН на Запорожскую АЭС

Украина обращается к ООН с призывом направить «голубые каски» для защиты Запорожской АЭС без согласования с Россией.

Пока не было достигнуто никакого прогресса в усилиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг АЭС, заявил в среду глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин.

«Мы предлагаем сделать еще один шаг», - сказал он.

Украина требует ввода миротворческих сил ООН для обеспечения безопасности атомной электростанции с сентября.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил уверенность в том, что сможет выступить посредником в соглашении между Россией и Украиной.

