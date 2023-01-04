Цыганова заявила, что поведение Пугачевой называется бесстыдством

Певица Виктория Цыганова назвала поведение своей коллеги по сцене Аллы Пугачевой, которая покинула Россию, бесстыдством.

Вика Цыганова резко высказалась в адрес Аллы Пугачевой. Знаменитость назвала поведение коллеги бесстыдством.

Цыганова не отрицает, что уехавших из России артистов, включая Пугачеву, можно было бы понять, если бы те не "гадили", не сквернословили о своей родине и соотечественниках.

Виктория не может понять, почему часть знаменитостей, покинувших страну, плюет в душу своих фанатов.