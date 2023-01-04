Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о смерти военкора «РИА ФАН» Кирилла Романовского, освещавшего боевые действия в Донбассе и Сирии.

4 января российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о том, что военный корреспондент интернет-издания «РИА ФАН» Кирилл Романовский преждевременно ушёл из жизни.

В свою очередь, военкор Анна Долгарева в своём Telegram-канале сообщила, что Романовский на протяжении длительного периода времени боролся с опухолью мозга, возникшей в результате ранения.