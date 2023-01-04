Трамп призывает республиканцев поддержать Маккарти, чтобы выйти из тупика

Дональд Трамп призвал в среду, 4 января, депутатов республиканцев поддержать кандидатуру Кевина Маккарти на пост спикера американской Палаты представителей.

«Настало время для наших великих избранных республиканцев в Палате представителей проголосовать за Кевина», — написал бывший президент в своей социальной сети, что вызвало публичную поддержку.

Несмотря на очень незначительное республиканское большинство, Кевину Маккарти не удалось во вторник избраться спикером.

Двадцать избранных «трампистов» выступили против его кандидатуры, которую сочли слишком центристской.

Палата представителей должна возобновить голосование в среду в полдень по местному времени.