Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует провести новую волну мобилизации, чтобы усилить шансы для нового наступления на всех фронтах.

Зеленский отметил, что при этом «планируется закрыть границы», чтобы избежать выезда призывников за рубеж.

Ранее Погранслужба Украины заявила о 15 тысячах дезертиров, покинувших Украину нелегально и, пытавшихся выехать за границу.

Кроме того, по информации Немецкого агентства печати в среду, 4 января, Киев распорядился перед своими иностранными дипмиссиями о возвращении нелегально покинувших Украину мужчин призывного возраста на родину, при этом рекомендовал использовать депортацию.