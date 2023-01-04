Пригожин: военкор «РИА ФАН» Романовский погиб в зоне спецоперации

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что военный корреспондент Кирилл Романовский был убит в зоне СВО.

4 января лидер российского подразделения "Группа Вагнера" Евгений Пригожин публично заявил, что сегодня в зоне боевых действий скончался военный корреспондент интернет-газеты "РИА ФАН" Кирилл Романовский.

По словам Пригожина, он считал Романовского своим товарищем, который сделал много для будущего России. Евгений Пригожин признаётся, что ему будет не хватать погибшего друга, зарекомендовавшего себя в ходе жизненного пути как настоящий боец. Лидер российской ЧВК завершил свою речь о смерти Кирилла Романовского словами "земля тебе будет пухом".