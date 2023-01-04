Драпеко выступила с инициативой признать Меладзе иноагентом

Заместитель председателя по культуре Госдумы РФ Елена Драпеко убеждена, что певца Валерия Меладзе следует включить в список иностранных агентов.

Депутат Госдумы Елена Драпеко выступила с инициативой включить имя исполнителя Валерия Меладзе в реестр иноагентов, действующих в интересах другого государства.

Исполнительница главной роли в легендарной картине "А зори здесь тихие" заявила, что Меладзе не любит Россию, а живет тут только из-а того, что зарабатывает огромные деньги.

Политик отметила, что законного способа изъять песни музыканта из проката нет, но в Госдуме думают над этим.

Драпеко предпочитает, чтобы Меладзе уехал подальше из РФ.