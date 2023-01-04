Минобороны ФРГ: БТР Puma лишь частично пригоден для войны

По оценке федерального министерства обороны, боевые машины пехоты Puma вооруженных сил Германии в текущем состоянии годны к войне лишь условно, из-за острых дефектов, выявленных в декабре.

«Puma — это по сути, мощная боевая машина пехоты», говорится в отчете министерства, представленном в среду представителям в Бундестаге.

«В настоящее время система может эксплуатироваться только в тесной взаимосвязи с системой армейской ремонтной логистики, управления проектами и промышленности», — говорится в сообщении.

В отчете о состоянии указывается, что из 18 боевых машин пехоты Puma, использовавшихся в декабрьских учениях, которые полностью вышли из строя, 17 были отремонтированы.

В результате обзоров сложилась «дифференцированная картина преимущественно мелких и средних повреждений, но есть и более серьезные повреждения». Сейчас необходимы дальнейшие расследования, «они касаются качественных деталей и повреждений от пожара».

Вв ближайшее время должна состояться очередная дискуссия на высшем уровне между Бундесвером, армейской ремонтной логистикой, руководством проекта и промышленностью.