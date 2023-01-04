Санду: Молдавия должна вступить в Евросоюз до конца десятилетия

Молдавский президент Майя Санду утверждает, что её страна может стать частью ЕС до конца текущей декады.

Вечером 4 января Майя Санду выступила на пресс-конференции для журналистов, где сообщила, что считает возможным вступление Молдавии в Европейский союз в течение нынешнего десятилетия. При этом Санду отметила, что при благоприятным для Кишинёва стечении обстоятельств молдавское государство сможет стать членом Евросоюза в ближайшие несколько лет.

Также Майя Санду не сомневается в том, что население Молдавии станет чувствовать себя увереннее, если их государство примкнёт к европейскому содружеству.