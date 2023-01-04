Акция «SaveMisha» в поддержку Саакашвили прошли в Грузии и других странах

4 января на территории Грузии и других государств прошли акции протеста, участники которых потребовали освободить из тюрьмы Михаила Саакашвили.

Вечером среды репортёры телеканала "Мтавари архи" сообщили, что акция протеста "SaveMisha" прошли в Грузии, Нью-Йорке, Лондоне, Вашингтоне, Мюнхене, Берлине, Вене, Брюсселе, Стокгольме, Франкфурте и других городах мира, сконцентрировавшись у грузинских посольств стран проведения.

Пришедшие на мероприятие требовали освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, предоставив ему медицинскую помощь в одной из европейских клиник.