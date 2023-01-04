В Иерусалиме ортодоксы осквернили более тридцати христианских гробниц

Десятки могил на протестантском кладбище в Иерусалиме подверглись актам вандализма, сообщили в среду, 4 января, местные христианские лидеры.

Местные лидеры выразили беспокойство по факту осквернения могил, израильская полиция заявила, что начала расследование.

Перевернутые кресты и поврежденные могилы были обнаружены на протестантском кладбище на горе Сион, примыкающем к Старому городу Иерусалима, где, согласно христианской традиции, Иисус принял последнюю трапезу с апостолами.

«Мы обнаружили более 30 надгробий и крестов, разбитых на части», — сказал Хоссам Наум, англиканский епископ в Иерусалиме.

На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных в социальных сетях и местных СМИ, видно, как двое мужчин в традиционной ортодоксальной еврейской одежде бросают камни и сносят мемориалы.