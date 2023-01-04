Малахов накинулся на Хюррем из сериала Великолепный век, когда та заломила 30 000 долларов за интервью
2023-01-04 18:22
В 2021 году ведущий Андрей Малахов успел рассорится с актрисой Мерьем Уизерли, когда та запросила 30 000 долларов за интервью.
Телеведущий Андрей Малахов хотел заманить к себе в студию актрису Мерьем Уизерли, которая прославилась благодаря роли Хюррем Султан в турецком сериале "Великолепный век".
Знаменитость в 2021 году посетила Москву.
Услышав сумму, которую "Роксолана" запросила за интервью, тот не только отказался от идеи, но и разозлился на артистку.
Уизерли согласилась участвовать в ток-шоу Малахова только за 30 000 долларов.
Опубликовано: Наталья Гончарова