Бондарчук заявила, что прекратила общение с друзьями, которые покинули Россию, из-за агрессии в свой адрес
2023-01-04 18:28
Светлана Бондарчук призналась, что не общается с друзьями, уехавшими из РФ, так как те агрессивно настроены по отношению к ней.
Экс-супруга режиссера и актера Федора Бондарчука, модель и ведущая Светлана Бондарчук призналась, что не контактирует больше с друзьями, которые уехали из России на фоне спецоперации.
Дело в том, что эти люди стали постоянно проявлять агрессию в адрес Светланы, что ей пришлось не по нраву.
Бондарчук рассказала, что общается спокойно общается с теми, кто находится в Украине или уехал из России. Общение она прервала только с теми, кто "источал агрессию".
Опубликовано: Наталья Гончарова