Королева объявила на всю страну, сколько у нее было любовников

Певица Наташа Королева, став гостьей Телеграм-канала Ксении Собчак "Кровавая барыня", рассказала, сколько любовников у нее было за всю жизнь.

Наташу Королеву потянуло на откровения в интервью Ксении Собчак.

Певица призналась, что в вопросах любви хотела бы походить на "кровавую барыню". Ведущая более свободна в проявлениях любви, чего не хватает Королевой.

Артистка не сдержалась и на всю страну объявила, сколько партнеров в сексе у нее было.

Оказалось, что у сексапильной артистки было всего 2 мужчины: Игорь Николаев и Тарзан (Сергей Глушко).