Леком намерен подать на Садальского в суд за то, что тот встал на защиту Захаровой

Изгнание актрисы Александры Захаровой из Ленкома Садальский назвал сведением счетов нынешнего главы театра Марка Варшавера. Актера обвиняют в клевете и грозятся подать на него в суд.

Станислав Садальский предположил, что плохие отношения между актрисой Александрой Захаровой и нынешним главой "Ленкома" проявились после того, как умер отец артистка Марк Захаров.

Актер обвинил Варшавера в том, что тот отобрал у Александры все роли.

В театре речи Садальского называют клеветой. По словам представителей храма искусств, Захарова все также играет в постановках, а ее месячная зарплата равна 180 000 российских рублей.

"Ленком" намерен подать в суд на Станислава.