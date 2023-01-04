Леком намерен подать на Садальского в суд за то, что тот встал на защиту Захаровой
2023-01-04 18:54
Изгнание актрисы Александры Захаровой из Ленкома Садальский назвал сведением счетов нынешнего главы театра Марка Варшавера. Актера обвиняют в клевете и грозятся подать на него в суд.
Станислав Садальский предположил, что плохие отношения между актрисой Александрой Захаровой и нынешним главой "Ленкома" проявились после того, как умер отец артистка Марк Захаров.
Актер обвинил Варшавера в том, что тот отобрал у Александры все роли.
В театре речи Садальского называют клеветой. По словам представителей храма искусств, Захарова все также играет в постановках, а ее месячная зарплата равна 180 000 российских рублей.
"Ленком" намерен подать в суд на Станислава.
Опубликовано: Наталья Гончарова