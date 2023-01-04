Глава ФИФА подвергся хейту за фото с прощальной церемонии с Пеле на стадионе «Сантос»

На снимке, сделанном Инфантино и размещенном в Instagram в ночь со вторника на среду, он улыбается у гроба короля футбола Пеле.

Фото сделано на стадионе «Сантос», где проходила прощальная церемония со звездой футбола.

«Я потрясен, узнав, что некоторые критикуют меня за то, что я сделал селфи и фотографии на церемонии», — написал Инфантино в Instagram: «Я так уважаю и восхищаюсь Пеле, что никогда бы не осмелился сделать что-то неуважительное».

Ранее, в понедельник Инфантино обратился к представителям национальных ассоциаций с предложением переименовать один из стадионов в их странах, присвоив ему имя Пеле.