Экваториальная Гвинея обвиняет Испанию во вмешательстве из-за расследования в отношении руководства спецслужб

Вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге обвинил Испанию во вмешательстве после того, как Мадрил начал расследовать похищения и пытки двух противников испанского гражданства в Малабо.

Расследование было опубликованное во вторник испанской ежедневной газетой El País.

Судебный источник рассказал, что возбуждено дело против трех родственников 80-летнего президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, находящегося у власти с 1979 года.

Трое высокопоставленных сотрудников национальной безопасности Гвинеи подозреваются Мадридом в похищении в Южном Судане в конце 2019 года четырех человек, прибывших из Испании, в том числе двух испанских граждан, в насильственной репатриации их в Малабо и неоднократных пытках, говорится в сообщении.