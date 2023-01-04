Экваториальная Гвинея обвиняет Испанию во вмешательстве из-за расследования в отношении руководства спецслужб
2023-01-04 19:05
Вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге обвинил Испанию во вмешательстве после того, как Мадрил начал расследовать похищения и пытки двух противников испанского гражданства в Малабо.
Расследование было опубликованное во вторник испанской ежедневной газетой El País.
Судебный источник рассказал, что возбуждено дело против трех родственников 80-летнего президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, находящегося у власти с 1979 года.
Трое высокопоставленных сотрудников национальной безопасности Гвинеи подозреваются Мадридом в похищении в Южном Судане в конце 2019 года четырех человек, прибывших из Испании, в том числе двух испанских граждан, в насильственной репатриации их в Малабо и неоднократных пытках, говорится в сообщении.
Опубликовано: Тарас Медведев