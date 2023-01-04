Захарова: Италия не поможет быть посредником между Москвой и Киевом, поставляя оружие Украине

Российский дипломат Мария Захарова заявила, что Италия не может выступать в качестве посредника между Москвой и Киевом, поставляя оружия Украине.

4 января официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала предложение Итальянской Республики выступить гарантом мирного урегулирования конфликта на Украине.

Захарова заявила, что Италия не может быть посредником в переговорах между Москвой и Киевом, так как Рим с начала спецоперации занял недвусмысленную и агрессивную антироссийскую позицию, накачивая Украину оружием, что послужило причиной затягивания украинского конфликта.