Железняк сообщила о новой роли в спектакле, где она играет женщину, потерявшую ребенка
2023-01-04 19:11
Олеся Железняк рассказала о своей новой роли в пьесе "Без вины виноватые". В постановке актриса играет главную роль, женщину, потерявшую ребенка.
Звезда сцены и экрана Олеся Железняк рассказала, что в настоящее время трудится в труппе Московского драматическом театре на Малой Бронной.
Недавно прошла премьера ее нового спектакля "Без вины виноватые" по мотивам пьесы Александра Островского.
Главный персонаж произведения - женщина, потерявшая ребенка.
Опубликовано: Наталья Гончарова