Железняк сообщила о новой роли в спектакле, где она играет женщину, потерявшую ребенка

Олеся Железняк рассказала о своей новой роли в пьесе "Без вины виноватые". В постановке актриса играет главную роль, женщину, потерявшую ребенка.

Звезда сцены и экрана Олеся Железняк рассказала, что в настоящее время трудится в труппе Московского драматическом театре на Малой Бронной.

Недавно прошла премьера ее нового спектакля "Без вины виноватые" по мотивам пьесы Александра Островского.

Главный персонаж произведения - женщина, потерявшая ребенка.