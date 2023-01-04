Савичева рассказала, как ее предал продюсер Фадеев

Певица Юлия Савичева в течении 5 лет не общалась с музыкальным продюсером Максом Фадеевым из-за того, что тот предал артистку.

Юлия Савичева в одном из последних интервью рассказала, что только недавно помирилась с продюсером Максимом Фадеевым.

5 лет назад они серьезно повздорили, после чего не общались, о чем сообщает издание "7 Дней.ру".

Савичева утверждает, что Фадеев был для нее как отец, по этой причине новость о прекращении сотрудничества, стала для артистки ударом.

Кроме прочего, продюсер запретил певице исполнять написанные им композиции.

Теперь знаменитости преодолели ве разногласия и вновь сотрудничают.