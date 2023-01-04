Глава ГУР Украины рассказал о новых ударах по территории России

По территории России, вероятно, будут нанесены новый удары, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News.

"Думаю да", - ответил он на вопрос журналиста о том, будут ли удары по территории России более глубокими.