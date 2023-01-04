Глава ГУР Украины рассказал о новых ударах по территории России
2023-01-04 19:33
Глава Управления разведки Украины заявил, что территория России подвергнется новым ударам со стороны ВСУ.
По территории России, вероятно, будут нанесены новый удары, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News.
"Думаю да", - ответил он на вопрос журналиста о том, будут ли удары по территории России более глубокими.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада организовать поставки оружия большой дальности, для борьбы против российской армии.
Опубликовано: Максим Алексеев