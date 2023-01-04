Незаконный оборот оружия на Украине вырос на 40%
2023-01-04 21:00
С 24 февраля 2022 года на Украине отмечается рост незаконного оборота оружия. Об этом сообщила Марьяна Рева, пресс-секретарь полиции.
По ее словам, за этот период количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, увеличилось на 40%.
Одновременно стало меньше ограблений, разбоев, краж и других имущественных преступлений.
Ранее во Франции, США и Великобритании заявили о планах по поставке нового оружия и боеприпасов на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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