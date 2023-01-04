Незаконный оборот оружия на Украине вырос на 40%

С 24 февраля 2022 года на Украине отмечается рост незаконного оборота оружия. Об этом сообщила Марьяна Рева, пресс-секретарь полиции.

По ее словам, за этот период количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, увеличилось на 40%.

Одновременно стало меньше ограблений, разбоев, краж и других имущественных преступлений.

Ранее во Франции, США и Великобритании заявили о планах по поставке нового оружия и боеприпасов на Украину.