Турция осудила визит Бен Гвира в комплекс Аль-Масджид
Министр иностранных дел Турции Чавушоглу осудил состоявшийся во вторник провокационный визит нового министра национальной безопасности Израиля Бен Гвира в комплекс Аль-Масджид в Восточном Иерусалиме.
Об этом глава турецкой дипломатии заявил в телефонном разговоре со своим израильским коллегой, сообщило в среду, 4 января, МИД Турции.
«Чавушоглу напомнил Эли Коэну об ожиданиях и чувствительности нашей страны в отношении палестинского вопроса и подтвердил, что мы считаем вчерашние провокационные действия министра национальной безопасности Израиля в отношении эспланады мечетей неприемлемыми», — говорится в пресс-релизе министерства.
Мевлют Чавушоглу также заявил, что Турция ждет реакции, чтобы избежать «всевозможных провокационных действий».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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