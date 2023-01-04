Турция осудила визит Бен Гвира в комплекс Аль-Масджид

Министр иностранных дел Турции Чавушоглу осудил состоявшийся во вторник провокационный визит нового министра национальной безопасности Израиля Бен Гвира в комплекс Аль-Масджид в Восточном Иерусалиме.

Об этом глава турецкой дипломатии заявил в телефонном разговоре со своим израильским коллегой, сообщило в среду, 4 января, МИД Турции.

«Чавушоглу напомнил Эли Коэну об ожиданиях и чувствительности нашей страны в отношении палестинского вопроса и подтвердил, что мы считаем вчерашние провокационные действия министра национальной безопасности Израиля в отношении эспланады мечетей неприемлемыми», — говорится в пресс-релизе министерства.

Мевлют Чавушоглу также заявил, что Турция ждет реакции, чтобы избежать «всевозможных провокационных действий».

