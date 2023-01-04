Американец подозревается в нападении на двух прохожих в Цюрихе

Гражданин США был арестован в Цюрихе по подозрению в нападении на двух прохожих на улице в среду, 4 января, сообщила полиция, которая ищет свидетелей.

Согласно первой информации, доступной полиции, 38-летний американец, вооруженный колющим предметом, напал утром на 23-летнего мужчину, ранив его в грудь, прежде чем скрыться.

Пострадавший был немедленно доставлен в больницу, где его срочно прооперировали, сообщается в пресс-релизе полиции Цюриха.

Менее чем через час злоумышленник напал на 22-летнего мужчину, слегка ранив его, после чего снова скрылся.

Полиция, сопоставив факты, не исключает, что у обоих нападений один и тот же автор.