Американец подозревается в нападении на двух прохожих в Цюрихе
Гражданин США был арестован в Цюрихе по подозрению в нападении на двух прохожих на улице в среду, 4 января, сообщила полиция, которая ищет свидетелей.
Согласно первой информации, доступной полиции, 38-летний американец, вооруженный колющим предметом, напал утром на 23-летнего мужчину, ранив его в грудь, прежде чем скрыться.
Пострадавший был немедленно доставлен в больницу, где его срочно прооперировали, сообщается в пресс-релизе полиции Цюриха.
Менее чем через час злоумышленник напал на 22-летнего мужчину, слегка ранив его, после чего снова скрылся.
Полиция, сопоставив факты, не исключает, что у обоих нападений один и тот же автор.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Храмова Оксана
Длина женской юбки как альтернативный показатель состояния экономики в стране
Экономисты могут анализировать состояние рынка не только с помощью научных параметров. Для подтверждения своих выводов специалисты задействуют альтернативные сигналы: длину женских волос или юбок, и не только это.Подробнее...
-
-