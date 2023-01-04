Президент Молдовы Санду просит приять ее страну в Евросоюз до 2030 года
2023-01-04 21:46
Президент Молдовы Майя Санду считает, что ее страна должна стать членом Евросоюза до 2030 года.
Она отметила, что для этого необходимо приложить существенные усилия, и каждый должен работать на своем месте.
По мнению Санду, членство страны в Евросоюзе обеспечит ее жителям ощутимые преимущества.
В июне 2023 года главы стран Евросоюза одобрили предоставление статуса кандидатов на вступление в блок Украине и Молдове.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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