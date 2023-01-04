Глава МИД Индии Джайшанкар: из-за санкций Запада против России выросли цены на еду и энергию

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, что введение Западом санкций в отношении России спровоцировало рост цен на еду и энергию.

Он отметил, что в такой ситуации самые бедные страны столкнулись с острыми трудностями экономического характера.

Джайшанкар напомнил, что Европа импортировала из России в 6 раз больше ископаемого топлива, чем Индия.

При этом европейцы с доходом в 60 тыс. долларов на душу населения ощутили на себе последствия санкций, а в странах с доходом в 2 тыс. удар оказался особенно чувствительным.