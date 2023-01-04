Глава МИД Индии Джайшанкар: из-за санкций Запада против России выросли цены на еду и энергию
2023-01-04 21:56
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, что введение Западом санкций в отношении России спровоцировало рост цен на еду и энергию.
Он отметил, что в такой ситуации самые бедные страны столкнулись с острыми трудностями экономического характера.
Джайшанкар напомнил, что Европа импортировала из России в 6 раз больше ископаемого топлива, чем Индия.
При этом европейцы с доходом в 60 тыс. долларов на душу населения ощутили на себе последствия санкций, а в странах с доходом в 2 тыс. удар оказался особенно чувствительным.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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