США могут передать Украине дополнительные РСЗО HIMARS
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что новые пакеты военной помощи Украине могут включать РСЗО HIMARS.
Он отметил, что Соединенные Штаты собираются и далее поставлять украинским военным системы вооружений, необходимые для самообороны.
Комментируя удар по Макеевке, произведенный ВСУ с помощью РСЗО HIMARS, Кирби отметил, что такое оружие дает украинской стороне возможность огня на большую дальность.
Он сказал, что США поставляли Украине такое вооружения ранее, и готовы предавать эти установки в будущем.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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