США могут передать Украине дополнительные РСЗО HIMARS

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что новые пакеты военной помощи Украине могут включать РСЗО HIMARS.

Он отметил, что Соединенные Штаты собираются и далее поставлять украинским военным системы вооружений, необходимые для самообороны.

Комментируя удар по Макеевке, произведенный ВСУ с помощью РСЗО HIMARS, Кирби отметил, что такое оружие дает украинской стороне возможность огня на большую дальность.

Он сказал, что США поставляли Украине такое вооружения ранее, и готовы предавать эти установки в будущем.