Ученые объяснили, чем TikTok опасен для детей
Современные дети активно пользуются сервисом TikTok, но это может быть опасным. Например, сервис вызывает зависимость, следствием которой могут стать депрессия и подавленное настроение.
Детям, которые много времени проводят в социальной сети, сложно общаться со сверстниками. Из-за снижения физической активности у них начинаются неврологические и ортопедические проблемы.
Трюки, которые ребенок может попытаться повторить, могут привести к травмам. Нередко TikTok используется для различных видов мошенничества.
В соцсети ребенок может познакомиться с педофилами, увидеть ролики с сексуальным контентом и даже инструкции по самоубийству.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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