Ученые объяснили, чем TikTok опасен для детей

Современные дети активно пользуются сервисом TikTok, но это может быть опасным. Например, сервис вызывает зависимость, следствием которой могут стать депрессия и подавленное настроение.

Детям, которые много времени проводят в социальной сети, сложно общаться со сверстниками. Из-за снижения физической активности у них начинаются неврологические и ортопедические проблемы.

Трюки, которые ребенок может попытаться повторить, могут привести к травмам. Нередко TikTok используется для различных видов мошенничества.

В соцсети ребенок может познакомиться с педофилами, увидеть ролики с сексуальным контентом и даже инструкции по самоубийству.