NYT: республиканцев, голосовавших против Маккарти, поддерживал Трамп
Издание The New York Times сообщает, что республиканцы, которые голосовали против однопартийца Кевина Маккарти на выборах президента США в 2020 году, связаны с Дональдом Трампом.
Сообщается, что свыше половины законодателей, проголосовавших против Маккарти, не признали результаты тех президентских выборов.
По информации издания, перед промежуточными выборами в 2022 году Дональд Трамп оказал поддержку 85% законодателей, которые до этого голосовали против Маккарти.
Ранее Дональд Трамп призвал республиканцев поддержать Маккарти на выборах спикера Палаты представителей США.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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