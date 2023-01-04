NYT: республиканцев, голосовавших против Маккарти, поддерживал Трамп

Издание The New York Times сообщает, что республиканцы, которые голосовали против однопартийца Кевина Маккарти на выборах президента США в 2020 году, связаны с Дональдом Трампом.

Сообщается, что свыше половины законодателей, проголосовавших против Маккарти, не признали результаты тех президентских выборов.

По информации издания, перед промежуточными выборами в 2022 году Дональд Трамп оказал поддержку 85% законодателей, которые до этого голосовали против Маккарти.

Ранее Дональд Трамп призвал республиканцев поддержать Маккарти на выборах спикера Палаты представителей США.