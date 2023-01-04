«Газпром» достиг рекордных поставок газа в Китай

Российская компания «Газпром» сообщает о рекордных суточных поставках газа в Китай. Показатель превысил указанный в контракте.

В компании отмечают, что с 1 января достигли принципиального нового уровня поставок.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что поставки постоянно превышали контрактный уровень по просьбе китайской стороны.

По его словам, суммарный объем экспорта газа в Китай достиг 48 млрд кубометров газа за год.