Во Франции запретили продавать парацетамол онлайн из-за дефицита лекарств

Согласно информации, опубликованной правительством Франции, до конца января в стране запрещено продавать парацетамол онлайн.

Такая мера связана из-за проблем с поставками лекарств. При этом запрет распространяется на препараты, состоящие только из парацетамола.

Более полугода в стране наблюдается нехватка лекарств на основе парацетамола, включая препараты для детей.

Несмотря на меры, принятые французским правительством, решить проблему пока не удается.