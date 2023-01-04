Во Франции запретили продавать парацетамол онлайн из-за дефицита лекарств

APS
2023-01-04 22:45

Согласно информации, опубликованной правительством Франции, до конца января в стране запрещено продавать парацетамол онлайн.

Такая мера связана из-за проблем с поставками лекарств. При этом запрет распространяется на препараты, состоящие только из парацетамола.

Более полугода в стране наблюдается нехватка лекарств на основе парацетамола, включая препараты для детей. 

Несмотря на меры, принятые французским правительством, решить проблему пока не удается.

Опубликовано: Светлана Репина







Новости СМИ2