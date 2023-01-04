Во Франции запретили продавать парацетамол онлайн из-за дефицита лекарств
2023-01-04 22:45
Согласно информации, опубликованной правительством Франции, до конца января в стране запрещено продавать парацетамол онлайн.
Такая мера связана из-за проблем с поставками лекарств. При этом запрет распространяется на препараты, состоящие только из парацетамола.
Более полугода в стране наблюдается нехватка лекарств на основе парацетамола, включая препараты для детей.
Несмотря на меры, принятые французским правительством, решить проблему пока не удается.
Опубликовано: Светлана Репина