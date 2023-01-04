Вучич пообещал утроить численность сербского спецназа и дать бойцам огромные зарплаты

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в 2023 году численность армейского спецназа в стране будет увеличена в три раза.

Сейчас в таких подразделениях насчитывается 1,6 тысячи бойцов. После увеличения численности их будет около 5 тыс.

Вучич пригласил в спецназ молодых сербов и пообещал им «огромные зарплаты» более 2 тысч евро с доплатами за ночные смены и дежурства.

Он также рассказал, что одна из стран Европы предоставила Сербии пусковые установки и ракеты.