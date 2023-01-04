Принцесса Норвегии рассказала, как сложно было уйти из королевской семьи из-за любви к шаману

Принцесса Норвегии Марта Луиза, дочь Дочь короля Харальда V и королевы Сони опубликовала в Instagram пост о сложностях прошлого года.

Она написала, что год был наполнен любовью и счастьем, но все же оказался достаточно сложным.

Ранее в Королевском доме Норвегии объявили, что Марта Луиза не будет выполнять свою королевскую роль.

Это было связано с ее помолвкой с шаманом Дуреком Верреттом.