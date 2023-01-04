Генсек ООН Гутерриш готов выступить посредником между Украиной и РФ при одном условии
2023-01-04 23:13
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что готов выступить посредником в украинском конфликте.
Его слова передал представитель генсека Стефан Дюжаррик. Он отметил, что такое посредничество возможно в случае, если о нем попросят обе стороны.
Дюжаррик подчеркнул, что Антониу Гутерриш придерживается такого же мнения относительно любого другого конфликта в мире.
Ранее на Украине заявили о планах по проведению «саммита мира» на площадке ООН, но в организации сказали, что не располагают информацией о таком мероприятии.
Опубликовано: Светлана Репина